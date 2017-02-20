Hkü Seminerleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) sınav motivasyonu, sınav kaygıları, doğru meslek ve kariyer seçimi gibi konularda seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) sınav motivasyonu, sınav kaygıları, doğru meslek ve kariyer seçimi gibi konularda seminerler düzenlemeye devam ediyor.

HKÜ,öğrencilerin doğru hedeflerine ulaşabilmelerine ışık tutan seminerlerine yenilerini ekleyerek, Çağdaş Bilgi Koleji ve Gaziantep Anadolu Lisesinde seminer düzenledi. Seminerler, üniversite adayı öğrencilerin yoğun katılımlarıyla yapıldı.

Rektör Yılmaz'a Yoğun İlgi

Çağdaş Bilgi Koleji ve Gaziantep Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından yapılan seminerde Yılmaz, öğrencilere şunları anlattı:

"Çok değerli gençler, sizlere en doğru yollardan hedeflerinize ulaşabilmeniz için bir nevi kariyer toplantıları düzenliyoruz. Bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle kendi karakterinizi çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Burada rehberlik öğretmenleri size fayda sağlayacaktır. Ama önce kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Hangi meslekte hangi kariyer planında mutlu olacaksınız bunu bilmeniz lazım. Devamlı birtakım klişe meslekler üzerinde duruluyor. "Evet bunlar önemli ama gerçekten bu bölümleri istiyor muyuz?" diye düşünün daha sonra tercih yapınız. Eğer bir meslek seçecekseniz, mesleğin kendisinden çok sizin o meslekle ne kadar uyuştuğunuz önemli. Benim en büyük tavsiyem önce mesleği iyi seçmek ondan sonra üniversite tercihi yapmak gerekir."

"Öğrencilerimizin yeni icatlar bulan, projeler üreten kişiler olmasını istiyoruz"

Üniversitelerin 3 temel görevi olduğunu ve bunların mutlaka incelenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Üniversitenin 3 temel görevinden birincisi eğitim ve öğretimi çok iyi yapması ki, genellikle çok üniversite bunu çok iyi yapar ama diğer noktalara dikkat etmez. Önemli olan diğer maddeler ise bir üniversitenin, araştırmacı ve gelişimci olması ve de bir nesli çok iyi yetiştirmesinin gerekliliğinin bilincinde olmasıdır. Bunların yanında toplumda "eski köye yeni adet getirme, başımıza icat çıkarma" gibi ifadeler kullanılır ama biz sizlerden başımıza icat çıkarın, eski köye yeni adet getirin istiyoruz. Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, yenilikçi olan, yeni icatlar bulan, projeler üreten kişiler olmasını istiyoruz. Bu nedenle Hasan Kalyoncu Üniversitesi yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir" diye konuştu.

Öğrenciler,yapılan seminerin kendileri için çok etkili olduğunu ifade ederek, Rektör Tamer Yılmaz'ı çok sevdiklerini ve çok enerjik bulduklarını söylediler. Ayrıca öğrenciler, yapılan seminerin, doğru meslek seçmelerinde yardımcı olacaklarını söyleyerek, HKÜ'ye ve Rektör Yılmaz'a teşekkür ettiler. YGS'nin de yaklaşması nedeniyle seminerlerini arttıran HKÜ, sınava kadar seminerlerin devam edeceğini belirtti.