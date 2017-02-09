Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Bıyıkali mahallesinde hizmete sunulan "Hobi bahçeleri" yeni sahiplerini arıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Bıyıkali mahallesinde hizmete sunulan "Hobi bahçeleri" yeni sahiplerini arıyor.

Vatandaşların şehir hayatının stresinden uzak olması, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirmesi amacı ile Hayrabolu yolu üzerinde Bıyıkali Mahallesi girişinde kurulan hobi bahçelerinin 16 aylık kira süresi dolarken Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan çalışma ile 1 yıllık olarak tekrar vatandaşların hizmetine sunulacağı açıklandı.

70 metrekareye sahip bahçesi olan 5.5 metrekarelik 42 kulübe bulunuyor

Yıllık kirası 500 TL olarak belirlenen ve bu yıl da kira bedeli değişmeyen 8 bin metrekare alana kurulu Hobi Bahçelerinde 70 metrekare bahçeye sahip 5.5 metrekarelik toplam 42 ahşap kulübe bulunuyor.

Tek şart Süleymanpaşa'da ikamet etmek

Başvurular için Süleymanpaşa ilçesinde ikamet etmek şartı dışında herhangi bir koşul aranmazken başvurular sonrasında ise yapılacak çekiliş ile Hobi Bahçeleri yeni sahiplerine kavuşacak.

Son başvuru tarihi 10 Şubat

Süleymanpaşa Belediyesi'ne dilekçe ile başvuruların alınacağı açıklanan Hobi Bahçelerinin 1 Mart 2017 tarihinde vatandaşlara teslim edileceği açıklanırken son başvuru tarihi ise 10 Şubat 2017 Cuma günü olarak belirlendi.