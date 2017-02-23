Hobi Bahçesi Piknik Alanı Olacak

İlkadım Belediyesi, Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Hobi Bahçesini yıkarak buraya piknik alanı ve yürüyüş yeri yapma kararı almıştı.

İlkadım Belediyesi Hobi Bahçesi mesire alanı olacak.

İlkadım Belediyesi, Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Hobi Bahçesini yıkarak buraya piknik alanı ve yürüyüş yeri yapma kararı almıştı. Belediye 2016 yılının son aylarında 160 hobi bahçesi sakinine burayı boşaltmaları için tebligat göndermişti.

Kendilerine yeni bir yer gösterilmesini isteyen Hobi Bahçesi sakinleri bugün toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşma yapan Seyit Ahmet Çay, "Burası 20 yıldır Hobi Bahçesi olarak kullanıyor. 160 tane emekli kahveye gitmek yerine burada zaman geçiriyor. Buraya başka şeyler de yapılabilir. Biz buradan çıkabiliriz ama bize en azından bir yer gösterilirse orada tekrar emekliler olarak toprakla uğraşmaya devam ederiz. Burada yürüyüş yolu ve halka açık piknik yapılacağı bize söylendi. Biz buradan çıkmayız demiyoruz. Bize başka bir yer gösterirlerse biz ona da razıyız" dedi.

"Batı Park gibi olacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediyesi yetkilileri ise şunları söyledi: "Buradaki Hobi Bahçeleri geçmişten bugüne kadar belli kişilere kiralanarak kullanılıyordu. Burada kalanların her birine bir kulübe ile hobi bahçesi veriliyordu. Fakat burada bazı kişiler tarafından değişik şekillerde kötü amaçla kullanıyor. Bunun önüne geçmek için orayı mesire alanı yapacağız. Halka açık bir piknik alanı olacak. Vatandaşlar burada yürüyüş yapacak, mangalını yapacak, semaverini yakacak. Aynı Batı Park gibi bir yer olacak. İlkadım Belediyesi Asfalt Şantiyesinin oraya da daha modern ve güzel bir hobi bahçesi yapılacak."