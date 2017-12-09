  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Hobi olarak başladı ekmek kapısı oldu

»
Hobi olarak başladı ekmek kapısı oldu
Tokat'ta hobi olarak başladığı süs bitkileri üzerine iş yerini açan Nihal Mert, terrarium (toprak akvaryum) üretimi yapıyor.

Tokat'ta annesinin teşviki ile bahçelerinde çiçek yetiştiren 30 yaşındaki Nihal Mert bu hobisini mesleğe dönüştürdü. Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olmasına rağmen tekrar üniversite sınavına giren Mert, Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü'nü kazandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Bölümü'nden mezun olan Mert, Türkiye'nin birçok yerinde eğitimlere katılarak öğrencilere bitkilerle ilgili eğitim verdi.

Peyzaj teknikeri olarak birçok ünlünün bahçesinde görev alan Mert, memleketi Tokat'a iş yeri açmak için döndü. Harçlıkları ile girişimcilik belgesi alarak proje hazırlayan Mert, aldığı teşvikle kendi iş yerini açtı. Bir kadın olarak esnaf olarak iş yeri açmanın oldukça zor olduğunu ama istedikten sonra başaramayacak bir şey olmadığına inandığını belirten Mert, en büyük hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını söyledi.

BİTKİ DOKTORU GİBİ OLDUM
İlgiden oldukça memnun olduğunu ifade eden Mert, "Bitki doktoru gibi oldum. Müşterilerim bitkileri hastalandıklarında, tatile gittiklerinde bana getiriyor. Bitkilerin bakımlarını yapıyorum. Saksı çiçeklerinin yerini fanus bitkileri tutmaz ama çalışan annelerimiz, babalarımız evde bitkilere çok fazla zaman ayıramıyor. Bu bitkilerin çok fazla zahmeti yok. Haftada bir defa su veriliyor, çok fazla yer değiştirilmiyor. Ben istiyorum ki her evde bir fanus çiçek olsun. En küçük fanusun fiyatı 50 liradan başlıyor" diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika... ABD kapıyı açtı, DEAŞ ‘Fırat’a yürüdü09 Aralık 2017 Cumartesi 12:39
  • THY filosuna 40 uçak daha katacak09 Aralık 2017 Cumartesi 12:28
  • Beyaz bastonluların 'farkındalık' yürüyüşü08 Aralık 2017 Cuma 17:55
  • Tokat Meclisi'nden liderlere vefa08 Aralık 2017 Cuma 17:52
  • Öğrencilere ideolojinizi aşılamayın!08 Aralık 2017 Cuma 17:46
  • Trafik terörü hız kesmiyor08 Aralık 2017 Cuma 17:07
  • ABD'ye 'Kudüs' tepkileri büyüyor08 Aralık 2017 Cuma 16:45
  • Kadın İş'te Zirvesi'nde Tokat standına yoğun ilgi08 Aralık 2017 Cuma 16:10
  • Asansör sektörünün sorunlarına belgeli çözüm08 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • Borsa üyelerine kalite eğitimi08 Aralık 2017 Cuma 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti