Hobi olarak başladı ekmek kapısı oldu

Tokat'ta hobi olarak başladığı süs bitkileri üzerine iş yerini açan Nihal Mert, terrarium (toprak akvaryum) üretimi yapıyor.

Tokat'ta annesinin teşviki ile bahçelerinde çiçek yetiştiren 30 yaşındaki Nihal Mert bu hobisini mesleğe dönüştürdü. Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olmasına rağmen tekrar üniversite sınavına giren Mert, Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü'nü kazandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Bölümü'nden mezun olan Mert, Türkiye'nin birçok yerinde eğitimlere katılarak öğrencilere bitkilerle ilgili eğitim verdi.

Peyzaj teknikeri olarak birçok ünlünün bahçesinde görev alan Mert, memleketi Tokat'a iş yeri açmak için döndü. Harçlıkları ile girişimcilik belgesi alarak proje hazırlayan Mert, aldığı teşvikle kendi iş yerini açtı. Bir kadın olarak esnaf olarak iş yeri açmanın oldukça zor olduğunu ama istedikten sonra başaramayacak bir şey olmadığına inandığını belirten Mert, en büyük hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını söyledi.

BİTKİ DOKTORU GİBİ OLDUM

İlgiden oldukça memnun olduğunu ifade eden Mert, "Bitki doktoru gibi oldum. Müşterilerim bitkileri hastalandıklarında, tatile gittiklerinde bana getiriyor. Bitkilerin bakımlarını yapıyorum. Saksı çiçeklerinin yerini fanus bitkileri tutmaz ama çalışan annelerimiz, babalarımız evde bitkilere çok fazla zaman ayıramıyor. Bu bitkilerin çok fazla zahmeti yok. Haftada bir defa su veriliyor, çok fazla yer değiştirilmiyor. Ben istiyorum ki her evde bir fanus çiçek olsun. En küçük fanusun fiyatı 50 liradan başlıyor" diye konuştu.