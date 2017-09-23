Hobi Olarak Başladığı Okçulukta 5 Ay İçinde Türkiye Şampiyonu Oldu

İstanbul'a taşındığı 15 Temmuz günü darbe girişimiyle yüz yüze gelen Kazakistanlı Canaltay ailesi, 10 yaşındaki çocukları Magjan'ı sokaklardaki...

İstanbul'a taşındığı 15 Temmuz günü darbe girişimiyle yüz yüze gelen Kazakistanlı Canaltay ailesi, 10 yaşındaki çocukları Magjan'ı sokaklardaki tehlikelerden korumak için spora yazdırdı. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde hobi olarak ok atmaya başlayan Magjan Canaltay, kısa sürede zirveye tırmandı.5 aylık bir eğitimin ardından 10 ülkeden 580 kemankeşin katıldığı uluslararası turnuvada şampiyon oldu. Minik sporcunun şimdi tek hedefi okçuluk antrenörü olmak.

Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 16 Bilgi Evi'nde müzikten spora kadar 52 aktif kulüpte öğrenciler, hem eğitim alıyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Geçen yıl 37 bin öğrencinin yararlandığı bu eğitim kurumundan birçok alanda başarılı nesil yetişiyor. Uluslar arası alanda alınan başarılar Bilgi Evleri'nin önemini artırırken çocukların da geleceğinin olumlu yönde şekillenmesini sağlıyor.

"Tanklar, uçuk gürültüsü ve silah sesleri aileyi korkuttu"

Son dönemde Bilgi Evleri'nin gurur tablosuna ismini yazdıranlardan birisi de 10 yaşındaki Magjan Canaltay. Kazakistanlı bir ailenin çocuğu olan Magjan, hobi olarak başladığı okçuluk sporunda birkaç ay içinde Türkiye şampiyonu olacak kadar yükseldi. Katıldığı her müsabakadan dereceyle dönen Magjan'ın hayali de okçuluk antrenörü olmak.

Kazakistan'da doğan 10 yaşındaki Magjan öğretmen olan babasının İstanbul'da bir okulda göreve başlayacak olması nedeniyle Türkiye'ye geldi. Canaltay ailesi, FETÖ'nün hain darbe girişimi olan 15 Temmuz 2016 günü öğlen saatlerinde Bağcılar'a ayak bastı.

Akşam saatlerinde hainlerin başlattığı darbe girişiminde tanklar, uçak gürültüsü ve silah sesleri aileyi korkuttu. Yabancı bir ülkeye geldikleri ilk gün silah sesleriyle karşılaşması aile fertlerini önemli bir karar almaya sevk etti. Magjan'ın bilmediği sokaklarda gezmesi yerine bir hobiyle uğraşması için Bilgi Evi'ne kaydettirildi.

Magjan, ailesinin yönlendirmesiyle önce satranç kulübüne girdi ancak "Bu oyun çok yavaş bana heyecan verecek bir spor lazım" diyerek Okçuluk Kulübü'nü seçti. Okul dışında bütün zamanının kulüpte geçirirken arkadaşlarının yardımıyla da Türkçe'sini güçlendirdi.

İlk olarak Zihgir ve kemankeş gibi kelimelerle tanışan Magjan, zaman geçtikçe ok atmaya da başladı. Magjan, akşam eve gittiğinde ise çizgi film izlemek yerine başta Diriliş Ertuğrul olmak üzere savaş filmleri ve okçuluk üzerine belgeseller izlemeyi tercih ediyordu. Önceleri filmleri hayranlıkla izlerken, okçuluğu öğrendikçe filmlerdeki hataları da görmeye başladı.

Disiplini ve çok çalışmayı bırakmayan Magjan, birkaç ay içinde turnuvalara katılmaya da hak kazandı. 5 ay içinde yarıştığı 5 turnuvadan 2 birincilik, 2 ikincilik ve 1 de üçüncülük olmak üzere 5 dereceyle geri döndü. Minik sporcunun en önemli başarısı ise Kütahya'da düzenlenen Uluslararası3. GermiyanOkçuluk Yarışması'ndan geldi. 10 ülkeden 580 kemankeşin katıldığı turnuvada bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Başarısının sırrını "Bütün mesele çok çalışmak. Turnuvaya çıkmadan önce hocamın hediye ettiği manda boynuzundan yapılma zihgiri boynuma takıyorum ve kemankeş duasını okuyorum. Çalıştığım için de panik yapmıyorum ve başarı da peşinden geliyor" şeklinde anlatan Magjan, yaşıtlarına da şu tavsiyede bulundu.

"Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde çok güzel imkanlar sunuyor. Herkesin ilgi alanına göre kulüpler var. Dışarıda zamanınızı boşa harcamayın. Buraya gelin inanın çok seveceksiniz" dedi.