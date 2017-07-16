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Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde Çorba İkram Edildi

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Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde Çorba İkram Edildi
Kırşehir'de hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde sabah namazı sonrası Vali Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, namazdan çıkan cemaate...

Kırşehir'de hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde sabah namazı sonrası Vali Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, namazdan çıkan cemaate çorba ikram etti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de çeşitli şehitler yad edildi. Cacabey Meydanında 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı öncesinde, binlerce kişinin katılımıyla Askerlik Şubesi önünden başlayarak Mehteran Bölüğü ve atlı birlikler eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cacabey Meydanında düzenlenen programda konuşan Vali Necati Şentürk, bu anlamlı günde, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, milletin demokrasisine sahip çıkması şuuru ile ve milletçe engellendiğinden hareket ederek, bu şuurun canlı tutulması maksadıyla etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Mehteran Bölüğünün de kısa bir gösteri sunduğu programda, Valilik tarafından uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla açılan "Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi'nde tedavi gören gençler kahramanlık türküleri söyledi.

15 Temmuz'a Hayat Verenler adlı yerel tiyatro gurubunun oyununun izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanının Gazi Meclisteki konuşması Cacabey Meydana kurulan dev ekrandan canlı olarak izlendi. Sabah namazında ise Kırşehir protokolü Hoca Ahmet Yesevi Camii'ne gelerek cemaate çorba ikramında bulundu. 15 Temmuz'un seneyi devriyesi programı bu akşam da Cacabey Meydanında tutulacak nöbetle devam edecek.

Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde Çorba İkram Edildi

Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde Çorba İkram Edildi

Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde Çorba İkram Edildi

Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde Çorba İkram Edildi

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