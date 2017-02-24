‘Hoca Nasreddin’ Adlı Çocuk Gösterisinde İzleyici Rekoru Kırıldı

Aksaray Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri devam ediyor.

Aksaray Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri devam ediyor.

Belediye tarafından çocuklara yönelik Hoca Nasreddin adlı program düzenlendi. Binlerce çocuğun akın ettiği programlarda izleyici rekoru kırıldı. Yoğun talep olunca Başkan Haluk Şahin Yazgı'nın talimatıyla akşam saat 21.00'de de bir seans daha düzenlendi. Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen ve bir günde iki seans olarak planlanan program 3 seansa çıkarılınca gösteriyi yaklaşık 3 bin çocuk izledi. Salonu hınca hınç dolduran minik çocuklar, Masal kahramanı Nasreddin Hoca'nın sahnedeki gösterileriyle doyasıya eğlendi. Hoca Nasreddin'i izleyen minikler ile velileri, program boyunca çok büyük keyif aldıklarını belirterek, kendilerine bu güzel programı izleme imkanını sağlayan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti.

Akşam düzenlenen programa gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, salonun hınca hınç dolduğunu görünce "Bu program çocuklarımızın programı" diyerek kendisi için ayrılan yerlere oturmadı ve çocukları oturtarak, miniklere jest yaptı. İzleyici rekorunun kırıldığı çocuk programı ile ilgili görüşlerini ifade eden Başkan Yazgı, "Bizler Aksaray Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklere çok büyük önem veriyoruz. Aile ve toplum yararına olan birçok program düzenliyoruz. Yine bu kapsamda geleceğimizin teminatı çocuklarımız için "Hoca Nasreddin" adlı çocuk oyunu gösterisi düzenledik. Bu programı biz iki seans olarak düzenlemiştik. Ancak o kadar büyük ilgi gördü ki izleyemeyen çocuklarımız için akşam saat 21.00 de 3. seansı düzenledik. Çocuk oyununa göstermiş oldukları yoğun ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.