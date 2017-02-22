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‘Hocaların Hocası’ Can Polat Pamay Hayatını Kaybetti

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‘Hocaların Hocası’ Can Polat Pamay Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta uzun yıllar okul müdürlüğü yapan spor adamı Can Polat Pamay, 91 yaşında vefat etti.

Zonguldak'ta uzun yıllar okul müdürlüğü yapan spor adamı Can Polat Pamay, 91 yaşında vefat etti.

Zonguldak'ta okul müdürlüğü görevinin yanı sıra, eğitimci ve spor adamı Can Polat Pamay, vefat etti. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Pamay, "Hocaların Hocası" olarak anılıyordu.

Sporcu kimliği ile spor camiasında da örnek kişiliği ile bilinen Pamay'ın cenazesi Perşembe günü düzenlenecek olan tören ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Can Polat Pamay

1925 yılında Konya'da doğdu. 1949 yılında Iğdır Ortaokuluna Beden Eğitimi öğretmeni olarak atanan Pamay, 1950'de eş durumundan Devrek'e tayin oldu. 1954 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'ne geçen Pamay, bu okulda 32 yıl hizmet verdi. Pamay aynı dönemde TED Koleji Müdür Başyardımcısı ve fahri olarak da Beden Terbiyesi Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

Yüzlerce milli sporcu yetiştiren Pamay'a vefa borcu olarak kentteki spor salonuna ve Mehmet Çelikel Lisesi'ndeki konferans salonuna adı verildi.

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