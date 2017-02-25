Hocalı Esiri Dürdane Ağayeva: "Ermeniler Esirlerin Organlarını Söküp Sattılar"

Hocalı Katliamının 25'inci yılında katıldığı programda konuşan ve katliamda esir düştüğünü belirten Dürdane Ağayeva, Ermenilerin Hocalı'da esir...

Hocalı Katliamının 25'inci yılında katıldığı programda konuşan ve katliamda esir düştüğünü belirten Dürdane Ağayeva, Ermenilerin Hocalı'da esir ettiği Türklerin organlarını çıkararak, organ ticareti yaptıklarını söyledi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Seyyid Hasan Paşa Medresesinde "25'inci Yılında Hocalı Katliamı ve Ermeni Yalanları" isimli konferans düzenlendi. Konferansa, konuşmacı olarak Hocalı Katliamı'nda esir düşen Dürdane Ağayeva, Agil Alesker, Araştırmacı Gazeteci Dr. Telman Nusretoğlu katıldı.

Hocalı Katliamı'nda Ermenilere esir düşen ve işkence gören Dürdane Ağayeva, "Ben Hocalı Katliamı olduğu dönemde 20 yaşlarında bir gençtim. 1992 yılının 25 ile 27 Şubat'ında Hocalı'ya baskın yapıldı. Baskında ben ayağımdan yaralandım ve esir düştüm. Ben 8 gün Ermeni esaretinde kaldım. Esir kaldığımda zaman Ermenilerin gerçek yüzünü gördüm. Ermenilerin sadece Azerbaycan Türkleri'ne değil, bütün Türklere olan nefretini gördüm. Hocalı'da Türklere karşı bir soykırım yapıldı. Yapılan soykırımda esir düştüm ve işkencelere maruz kaldım. Esir düştüğüm dönemde Ermeniler sürekli Türklerin soyunu kurutacağız dediklerini duydum" dedi.

"Ermeniler esirlerin organlarını çıkartıp sattılar"

Ermenilerin Hocalı'da esir düşenlerin iç organlarını sökerek sattıklarını söyleyen Ağayeva, "Hocalı'da esir düşenleri Ermenistan'a götürürlerdi. Bazı esirlerin böbreklerini ve diğer iç organlarını çıkartıyorlardı, ardından katlediyorlardı. Biz esir düşenlerin, serbest bırakılmalarını bekledik. Ama çoğu geri dönemedi. Biz Ermenilerin böyle iğrençliklerini gördük" ifadelerini kullandı.