Hocalı Katliamı Unutulmadı

Eskişehir Kent, Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESKENT) tarafından Hocalı Katliamı ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Eskişehir Kent, Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESKENT) tarafından Hocalı Katliamı ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Çarşı Camii yanında açılan sergide konuşan ESKENT Kültürel Çalışmalar Birimi Başkanı Fahri Er, 25 yıl önce 1992 yılının 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gece başlayan Azerbaycan Karabağ bölgesinde Hocalı kentinde Ermeniler tarafından 83 çocuk, 106 kadın, 70 yaşlı olmak üzere 613 kişinin katledildiğini hatırlattı. Bu yakın tarihi anmanın ve hıncın diri tutulmasının dışında bir şey yapılmamasının üzüntüsü içinde olduklarını kaydeden Er, "Her türlü boyutunun her türlü sonucunun sorgulanması gerektiğine inandığımız Hocalı Soykırımını unutmayacağız, unutturmayacağız ve haykırarak söylüyoruz ki değil unutanın, acısı hafifleyenin kanı çekilsin. Hocalı bizim için ilk andan bugüne yürek yarası, acı bir ağıtımızdır" diye konuştu.