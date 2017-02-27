Hocalı Katliamı Yörük Ve Türkmen Çalıştayı’nda Anıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini topladığı ve 3 gün devam eden Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nın "Hocalı Katliamı'nın 25'inci yıldönümünde...

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini topladığı ve 3 gün devam eden Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nın "Hocalı Katliamı'nın 25'inci yıldönümünde gerçekleşen kapanış oturumunda katledilen Azeriler anıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliğiyle düzenlendiği 2'nci Yörük ve Türkmen Çalıştayı, Anadolu'nun dört bir yanı, Azerbaycan ve KKTC'den gelen 300'ün üzerinde Yörük-Türkmen derneğini temsilen yapılan serbest kürsü konuşmalarıyla sona erdi.

'Bir geleceğimiz olabilir mi?'

Dernekler adına yapılan açıklamalar öncesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bazı manevi değerlerin gözden geçirilmesinin zamanının geldiğini söyledi. 2'nci Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nın da buna vesile olması temennisinde bulunan Başkan Uysal, sorgulanması gereken değerlerin başında dürüstlüğün yattığını söyledi.

İskandinav ülkelerinde sadece kişinin bir imzasıyla, noter gibi herhangi bir onay merci olmadan trilyonluk malların el değiştirdiğini, vekalet verildiğini anlatan Başkan Uysal, "Bizde de 2 kuşak önce böyleydi. Büyüklerimizin anlattıklarından, okuduklarımızdan biliyoruz. Ama şimdi, seçimlerde oy kullanmaya, "Kimi seçersek seçelim çalacaklar" diyerek gidiliyor. Böyle bir güvensizlikten düzgün, sistematik bir devlet yapılanması çıkar mı, bizim bir geleceğimiz olabilir mi?" diye sordu.

'Yaptığımız işin hayrı olsun'

Bu nedenle çalıştaya katılan akademisyenlerden Yörük kültürünün davranış kalıpları üzerine bir çalışma yapılması ve kitap haline getirilmesi konusunda talebi olduğunu belirten Başkan Uysal, "Yaptığımız işin bir hayrı olsun. Hem memleketimize, milletimize hem de biz Yörüklere. Bir toparlanalım" dedi.

Yörüklerin barışçı, vatansever, demokrat karakterli insanlar olduğunun altını çizerek devam ettiği konuşmasında Başkan Uysal, bugün en çok Yörüklerin bu karakteristik özelliklerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Evet, vatanseverdirler ama "ferman padişahın dağlar bizim" demeyi de bilirler. Memleket için ölürüz ama memleketin tapusunu da kimseye vermeyiz" diye konuştu.

Hocalı Katliamı

'Hocalı Katliamı'nın 25'inci yıldönümünde gerçekleşen Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nda 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı, Ermenistan'a bağlı kuvvetlerle katledilen Azeriler anıldı. Yapılan açıklamalarda 613 kişinin katledildiği, 487 kişinin ağır yaralandığı, 1275 kişi ise rehin alınıp ve 150 kişinin ise kaybolduğu katliama karşı sessiz kalan ülkeler kınandı.

Iklığ anlatıldı

Kapanışta ayrıca antropolog-yazar Himmet Cansız'ın sunumuyla Emin Kök'ün icracı olarak yer aldığı oturumda yaylı çalgılarını atası "Iklığ" anlatıldı.

Sonuç Bildirgesi

Çalıştay'ın tamamlanmasının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde Yörük-Türkmenlerin bugün de Türkiye'nin birlik ve beraberliğin korunması ve sürdürülmesini sağlayacak ana damar olmaya devam ettiği vurgulandı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve YÖRKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, katılımcı derneklerle birlikte Azerbaycan'dan katılan Samira Necefova Sarı, KKTC'den Yörük-Türkmen Kültür Derneği Başkanı Ferit Ergün'e, KTKC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay ve Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı'ya özel teşekkürlerin yer aldığı sonuç bildirgesinde gelecek çalıştayın bilimsel bir sempozyumu da içerecek uluslararası katılımla olmasını planlandığı belirtildi.