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Hocalı Katliamının Yıl Dönümü

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Hocalı Katliamının Yıl Dönümü
Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince Hocalı katliamının 25. Yıl dönümü...

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince Hocalı katliamının 25. Yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen programa Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Kahraman Dikmen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkonsolos Nuri Guliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanının bir gazeteciye verdiği röportajda, "Azerbaycanlılar zannediyorlardı ki biz kadın ve çocuk öldüremeyiz. Ders olsun bu onlara. Bilsinler ki kadını da çocuğu da öldürürüz" şeklinde açıklama yaptığını belirterek, "600 sene imparatorluk yapmış Osmanlı, işgal ettiği ve gittiği topraklara katliam götürmedi. Kültür götürdü, oranın kültürünü almayı başardı. Biz buyuz, öldürmek ve katletmek için yokuz. Ama Hocalı ve Bakü'de geçtiğimiz asrın başı ve sonunda da Türk olduğumuz için katledildik" dedi.

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ise, "Azerbaycan denince aklımıza hep Bakü katliamı, Karabağ işgali ve Hocalı'da yapılan soykırımlar gelir. Bunlar bölgede stratejik olmanın bedelidir. Avrupa ve Asya ülkeleri arasında ekonomik ve politik ilişkilerin gerçekleşmesinde Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumu tarihten beri bilinmektedir. Azerbaycan, Batı ile Doğu arasında altın köprü rolünü oynamaktadır" şeklinde konuştu.

Hocalı Katliamının Yıl Dönümü

Hocalı Katliamının Yıl Dönümü

Hocalı Katliamının Yıl Dönümü

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