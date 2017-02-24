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Hocalı Şehitleri İzmit’te Anıldı

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Hocalı Şehitleri İzmit’te Anıldı
İzmit Belediyesi ve Azerbeycan Dernekleri Federasyonları tarafından Hocalı Katliamında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

İzmit Belediyesi ve Azerbeycan Dernekleri Federasyonları tarafından Hocalı Katliamında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile 2 yıl önce Yenişehir Mahallesi'nde yaptırılan Hocalı Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğine İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Melahat İbrahim Gızı, Türkiye Masası Şube Müdürü Kenan Memmedov, Diasporadan Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Valeh Havıyev, Nesimi Vali Yardımcısı Gülnara Hanım, Milli Meclisin eski Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev ile vatandaşlar katıldı.

Katliamın 25. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, "Bir milletin iki devletin aynı kaderi paylaşan kardeşleriz. Bugün üzüntülü bir günü anıyoruz. Bu üzüntümüzü bir abidenin önünde yapıyoruz. Bu abidemizi şehre kazandıran İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan kardeş ülkelerdir. Birinin parmağına batan diken diğerinin yüreğine batıyor. Tarihin her döneminde acıları da mutlulukları da paylaşmışlardır. 1915 te Türkler soykırım yapmıştır diyen, gerçekleri örtbas eden bir dünyayla karşı karşıyayız. Bizim düşmanlarımız geçmişimizden de geleceğimizden de korkmaktadır. Bu sebeple emperyalist bir dayanışma içerisindeler. Geçmişini unutan geleceğini de unutur, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilmez ve son olarak hak verilmez alınır. Bekliyoruz, inanıyoruz, Azerbaycan toprakları en kısa zamanda kurtarılacaktır" dedi.

Daha sonra söz alan Yeni Azerbaycan Partisi Nesimi Milletvekili Melahat İbrahim Gızı da konuşmasında, "İzmit ile milletvekili seçildiğim Nesimi kardeş belediye oldular. Nesimi'den Azerbaycan'dan hepinize kucak dolusu selamlar getirdim. Bu anıtın buraya yapılmasında katkıları olan başta İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Dünyanın hiçbir yerinde Hocalıda yapılan katliam gibi bir katliam yapılmamıştır. İtiraf etmeliyim ki bugün Azerbaycan da Türkiye de sanki savunma pozisyonundadır. Ermeni komşularımız, arkadan hançer vuranlar, dünyanın bütün uluslararası platformlarda, büyük devletlerde Türkiye'mizin imajını zedelemek için uğraşıyorlar. Sözde soy kırımı günde tutuyorlar. Biz bugün burada bu iki ülkenin sadece savunmada kalmaması artık hücuma geçmesinin yol haritasını konuşmak için bir araya geldik" diye konuştu.

Son olarak söz alan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut ta, "Biz bugün Hocalı'da katledilen arkadaşlarımızı anmak üzere toplandık. Amacımız sadece bu değildi, Biz burada aslında Hocalı'da katledilen kardeşlerimizi dostumuzu ve düşmanımızı yeniden hatırlamak ve yeni neslimize hatırlatmak için toplandık. Türkiye ve Azerbaycan halkı birbirinin kardeşidir. Birisinin bir yerine iğne battığında diğerinin canı acır. Nasıl ki biz Hocalı'yı anıyor ve sanki olay burada yaşanmış gibi lanetliyorsak, Azeri kardeşlerimizde bizim için aynı duyguları paylaşıyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminde de Cumhurbaşkanımızı arayarak yanınızdayız diyen ilk kişilerden biri de Azerbaycan Devlet Başkanımız İlhan Aliyev olmuştur. Türkiye ve Azerbaycan her zaman yan yanadır. Türkiye ve Azerbaycan, el ele sırt sırta durmaya devam edecektir. Soykırım yalanlarıyla bu ülkeyi dünya çapında mahkum etmeye çalışanlar kesinlikle kaybedecekler. Bu anıtımızı 2015 yılında hizmete açtık, her yıl da anma etkinlikleri düzenliyoruz. Etikliklerimizle kardeşliğinin de bilincini oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hocalı Şehitleri İzmit’te Anıldı

Hocalı Şehitleri İzmit’te Anıldı

Hocalı Şehitleri İzmit’te Anıldı

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