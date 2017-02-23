Hocalı Şehitleri Kızılcahamam’da Anıldı

Hocalı şehitleri, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Hocalı şehitleri, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Kızılcahamam'da bulunan Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde Hocalı katliamının 25. yılı nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Şefik Vural Altay, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Azerbaycan Büyükelçisi Faig Bağırov, Hocalı Hastanesi Başhekimi Mammad Nagirov ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından Hocalı katliamı ile ilgili konuşmalar yapıldı. Tören, Hocalı Özel Anıt Müzesi'nin ziyaret edilmesi ile son buldu.