  • BIST 88.965
  • Altın 143,832
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8214
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Hocalı Şehitleri Pursaklar’da Anıldı

» »
Hocalı Şehitleri Pursaklar’da Anıldı
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Rabbim yüce kitabında, "İnananlar kardeştir" der. Biz de her zaman hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım...

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Rabbim yüce kitabında, "İnananlar kardeştir" der. Biz de her zaman hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım Azeri kardeşlerimizi her zaman yanımızda gördük" dedi.

Pursaklar Belediyesi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Hocalı katliamının 25'inci yılı dolayısıyla "Hocalı Katliamı ve Adalet Arayışı" konulu panel düzenledi. Abdurrahim Karakoç Kütür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşeyava da konuşmacı olarak katıldı.

Azerbaycan'ın acısını Türkiye'nin her zaman yüreğinde hissettiğini vurgulayan Çetin, "Hocalı katliamının üzerinden 25 yıl geçti ve bu geçen zaman içinde yaşadığımız acı tecrübeler, orada şehit olan kardeşlerimizi anmak, onların acısını yüreğimizde hissetmek hepimizin boynunun borcuydu. Rabbim yüce kitabında, "İnananlar kardeştir" der. Biz de her zaman hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım, Azeri kardeşlerimizi her zaman yanımızda gördük. Onların acısı bizim yüreğimizde oldu, sevinciyle sevindik ve şuna her zaman şahit olduk ki onlar da hep bizim yanımızda oldu" şeklinde konuştu.

Ganire Paşeyava ise yaptığı konuşmada, Hocalı'da yaşananların bir katliamdan öte soykırım olduğunu vurgulayarak, "Hocalı'da öyle dehşetli bir soykırım yaşandı ki bunun adı katliam olamazdı.1948 Birleşmiş Milletler belgelerinde, "Bir gurup insanı etnik kimliği veya dini inancı üzerinden katlederseniz bunun adı soykırımdır" diyor. O insanları Türk oldukları için katlettiklerini kendileri söylüyor. Az sayıdaki sağ kurtulan Hocalı sakini 25 yıldır kendi evine dönemiyor. Gelin, hepimiz empati kuralım. 25 yıl kendi anne babamızın, kendi çocuğumuzun kabrini ziyaret edemezsek bu nasıl bir acıdır. Hocalıların bu acısı hala devam ediyor. Hocalı en büyüğü olduğu için üzerinde duruluyor ona kadar ayın 17'sinde Karabağ'da da aynısını yaptılar. Bizim 20 binden fazla şehidimiz var" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Strazburg Eğitim Ataşesi Serbest Bırakıldı, Oğlu Tutuklandı21 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şerif Türkiye’ye Gelecek21 Şubat 2017 Salı 18:23
  • Başkan Sözlü’ye ’Edimin İfasına Fesat Karıştırmaktan’ 5 Yıl Hapis Cezası Verildi21 Şubat 2017 Salı 18:03
  • Şehit Parası İçin Mahkemelik Oldular21 Şubat 2017 Salı 17:58
  • Yunan Askerleri Kardak’a Yaklaşamadı21 Şubat 2017 Salı 17:48
  • Üvey Babasının Öldürdüğü Ahmet’i Sınıf Arkadaşları Uğurladı21 Şubat 2017 Salı 17:38
  • Korkut Özal’ın Yıllar Önce Yaptığı "Başkanlık Sistemi" Yorumu21 Şubat 2017 Salı 17:03
  • Antalya’da ’Mülteci Ve Göçmen Toplulukları İçin Hoşgörü Projesi’nin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi21 Şubat 2017 Salı 16:53
  • Gine Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü’ne Tadilat Ve Donanım Desteği21 Şubat 2017 Salı 16:53
  • Şehit Eşinin Parkasını Giydi21 Şubat 2017 Salı 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti