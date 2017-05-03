Eskişehirspor karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyarak farklı mağlup olan Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, milli takım forması giydiği dönemde teknik direktörü olan Mustafa Denizli ile karşı karşıya geldi. 2000 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması altında ter döken Osman Özköylü, kendisine kadroya alan Mustafa Denizli ile TFF 1’nci Lig’de ilk kez rakip olarak karşılaştı. Maç sonunda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Özköylü’ye hocası Denizli, tarihi bir ders verdi.
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HOCASINDAN TARİHİ DERS
2000 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım formasını giyen Osman Özköylü, o dönem teknik direktörü olan Mustafa Denizli karşısında 6-1’lik tarihi bir ders aldı
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HOCASINDAN TARİHİ DERS2000 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım formasını giyen Osman Özköylü, o dönem teknik direktörü olan Mustafa Denizli karşısında 6-1’lik tarihi bir ders aldı
ÖZKÖYLÜ: ''ONLAR YANLIŞ ANLADI'Samsunspor Teknik Direktör Osman Özköylü, "Muhteşem bir atmosfer vardı. Oyuncularıma, 'Bunun keyfini çıkarın' dedim, ama onlar bunu yanlış anladılar herhalde. Rakibe keyif verdiler" dedi.
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