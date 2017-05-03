HOCASINDAN TARİHİ DERS

2000 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım formasını giyen Osman Özköylü, o dönem teknik direktörü olan Mustafa Denizli karşısında 6-1’lik tarihi bir ders aldı

Eskişehirspor karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyarak farklı mağlup olan Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, milli takım forması giydiği dönemde teknik direktörü olan Mustafa Denizli ile karşı karşıya geldi. 2000 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması altında ter döken Osman Özköylü, kendisine kadroya alan Mustafa Denizli ile TFF 1’nci Lig’de ilk kez rakip olarak karşılaştı. Maç sonunda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Özköylü’ye hocası Denizli, tarihi bir ders verdi.