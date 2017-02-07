Hollande Mahmud Abbas İle Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Elysee Sarayı'nda Kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Elysee Sarayı'nda Kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, iki liderin Paris'te geçen ay düzenlenen Orta Doğu Barış konferansının sonuçlarını ele aldıkları kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. İkili görüşmede geçen ay Fransa'nın başkenti Paris'te 75 ülkenin temsilcilerinin katıldığı Orta Doğu barış konferansı sonuçlarını değerlendirdiklerini açıkladı. Görüşmede ele alınan ikinci bir konu ise Batı Şeria'daki yerleşim konusunun İsrail Parlamentosu tarafından mecliste yapılan görüşmelerin değerlendirildiği ifade edildi.

Bölgedeki barışın sağlanması için İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den ayrılan Abbas, Millet Meclisi Başkanı Claude Bartolone ile görüşecek.