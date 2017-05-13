  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 18 °C

Hollywood Yıldızı Nicole Kidman Bodrum’da

» »
Hollywood Yıldızı Nicole Kidman Bodrum’da
Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin açılışına katıldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin açılışına katıldı.

Bodrum da yaz sezonuna merhaba diyen The Bodrum by Paramount Hotels&Resorts'in açılışına katılan Hollywood yıldızı Nicole Kidman, güzelliği ve zerafetiyle büyüledi. Kalabalık bir grup eşliğinde otele giriş yapan Kidman, kırmızı halı üzerinde yürüyerek misafirleri selamlayıp kokteyl alanına geçti. Ünlü yıldızın Bodrum'a ve otele hayran kaldığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’in Sözcüsünün Kızı, Antalya’da ’Dostluk Mesajları’ Verecek12 Mayıs 2017 Cuma 11:09
  • Ünlü Sanatçı Kıraç, Uçakta Yolcuların Bebeklerini Gezdirdi12 Mayıs 2017 Cuma 10:08
  • Anneler Günü Konserinde Türkan Şoray Sürprizi12 Mayıs 2017 Cuma 09:13
  • Emrah Karaduman Aleyna Tilki İçin Gün Sayıyor12 Mayıs 2017 Cuma 03:58
  • Sagopa Kajmer İle Kolera, Kilis’te Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı11 Mayıs 2017 Perşembe 22:48
  • Coşkun-ceyda Sabah Çifti Boşandı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:19
  • Dünyaca Ünlü Halikarnas Disko Tarih Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 17:08
  • Eylem Toraman Ve İbrahim Toraman’la Yemekte Yakalanan Kadın Yeniden Karşı Karşıya Geldi11 Mayıs 2017 Perşembe 13:44
  • Karadeniz Müzikleri Festivali’nde Geri Sayım Devam Ediyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:33
  • Kurtalan Ekspres’ten Muhteşem Performans10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti