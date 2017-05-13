Hollywood Yıldızı Nicole Kidman Bodrum’da

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin açılışına katıldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin açılışına katıldı.

Bodrum da yaz sezonuna merhaba diyen The Bodrum by Paramount Hotels&Resorts'in açılışına katılan Hollywood yıldızı Nicole Kidman, güzelliği ve zerafetiyle büyüledi. Kalabalık bir grup eşliğinde otele giriş yapan Kidman, kırmızı halı üzerinde yürüyerek misafirleri selamlayıp kokteyl alanına geçti. Ünlü yıldızın Bodrum'a ve otele hayran kaldığı öğrenildi.