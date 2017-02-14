Honaz Kaymakamlığı 300 Aileye Karbon Monoksit Detektörü Dağıttı

Denizli Honaz Kaymakamlığı, vatandaşların soba zehirlenmelerinden etkilenmesini önlemek amacıyla ihtiyaç sahibi 300 aileye karbon monoksit gazı detektörü...

Denizli Honaz Kaymakamlığı, vatandaşların soba zehirlenmelerinden etkilenmesini önlemek amacıyla ihtiyaç sahibi 300 aileye karbon monoksit gazı detektörü dağıttı.

Honaz Kaymakamlığı tarafından sobalardan sızan karbon monoksit gazın bağlı zehirlenmeleri önlemek için ihtiyaç sahibi 300 aileye, monoksit gazı detektörü dağıtıldı.

İlçede verilen kömür yardımı sonrası vatandaşların etkilenmemesi için, sobalardan sızabilecek zehirli gazı algılayan ve uyarı veren karbon monoksit detektörünün dağıtımı Honaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi 300 haneye karbon monoksit detektörü dağıtıldığını belirten Kaymakam Zafer Öz, "Kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ısınma ve barınma ihtiyaçlarını karşılarken bundan böyle dağıtılan detektörler vasıtasıyla vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu bir aile ortamında yaşamalarını hedeflemekteyiz" dedi.