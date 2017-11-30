Hopi’ye Perakendeye Katkı Ödülü

Hopi, Perakende Güneşi Ödülleri'nde "Perakendeye Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Hopi, Perakende Güneşi Ödülleri'nde "Perakendeye Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Hopi, Perakende Güneşi Ödülleri'nde "Perakendeye Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Şirketten açıklamada, perakende sektörüne olan katkıları ile fark oluşturan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende Güneşi Ödülleri'nde, güçlü CRM altyapısı ve Big Data yönetimiyle üyelerine kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan ve 120 üye markası ve 5.2 milyon üyeye sahip Hopi, "Perakendeye Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.