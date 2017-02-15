Horasan Belediye Basketbol Takımı Kuruldu

Horasan'da spora seçildiği günden bu yana önem veren, Horasanlılara sporu sevdiren Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, futbolda yakalamak istedikleri başarının...

Horasan'da spora seçildiği günden bu yana önem veren, Horasanlılara sporu sevdiren Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, futbolda yakalamak istedikleri başarının aynısını basketbolda da yakalamak için gerekli tüm çabanın gösterileceğini söyledi.

Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını, Horasan'da çeşitli dallarda sportif faaliyetlerin de gelişmesi için yeni bir kulüp kurduklarının altını çizen Başkan Aydın, "Horasan'da gençlerimizde spor alanında büyük bir potansiyel var. Bizler de var olan potansiyeli harekete geçirmek için belediyemiz bünyesinde yeni bir kulüp kurduk. Kulübümüz bünyesinde de ilk faaliyetimiz Horasan Belediye Gençlik Spor Futbol Takımı'nı daha sonra Basketbol Takımını kurmak oldu. Sporsal Faaliyetlerde İlçemizde göstermiş olduğu destek ve hassasiyetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Her zaman hedeflerimizle yola çıktık diyen Kulüp Başkanı Hayrettin Aydın, "Takımımızı kurarken bu yıl için bir hedef koymadık. Bu yıl takımızı belli bir seviyeye eriştirip, gelecek yıllar için adım atarak profesyonel düzeyde bir takım oluşturacağız. Her sene üstüne koyarak devam edeceğiz. Büyük başarılara imza atacağız" dedi. Kulübümüze bizlere büyük destek veren başta Horasan Belediye Başkanımız ve Takımımızın Onursal Başkanı sayın Abdulkadir Aydın'a desteklerinden dolayı kulübümüz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Horasan Belediye Gençlik Spor Kulübü Yönetim Üyeleri; Takım antrenmanların başladığını, takım oyuncularına çok güvendiklerini ve liglerde başarılı olmaları için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.