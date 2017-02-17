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Horasan’da İki Ev Yanarak Kül Oldu

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Horasan’da İki Ev Yanarak Kül Oldu
Horasan merkeze bağlı Kükürtlü Köyünde çıkan yangında iki ev yanarak kül oldu.

Horasan merkeze bağlı Kükürtlü Köyünde çıkan yangında iki ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kükürtlü Köyünde bir evde bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki eve de sıçradı . Alevleri fark eden köylüler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan ve Köprüköy istasyonlarına ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Horasan’da İki Ev Yanarak Kül Oldu

Horasan’da İki Ev Yanarak Kül Oldu

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