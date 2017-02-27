Horozköy Modern Bir Sosyal Alana Kavuşuyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapımı devam eden Horozköy Çamlık Alanı Rekreasyon Projesi'ni yerinde inceledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapımı devam eden Horozköy Çamlık Alanı Rekreasyon Projesi'ni yerinde inceledi.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşlara söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Horozköy bölgesindeki vatandaşların hizmetine kazandıracağı Horozköy Çamlık Alanı Rekreasyon Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, Fen İşleri Müdürü Mehmet Ata, Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı eşlik etti. Başkan Çerçi, "Çok önem bir projeyi hayata geçiriyoruz. Spor tesisi, sosyal alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve çevre düzenlemesiyle Horozköy'e güzel bir sosyal donatı alanı kazandırıyoruz. Projede birinci aşamanın ihalesi bitti. Yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ekiplerimiz de alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. İkinci aşama olan çok amaçlı salon ve kültür merkezi ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor. 2017 yılının sonuna doğru bu çalışmalar büyük ölçüde tamamlanacak. Burayı halkımızın kullanımına büyük oranda açmış olacağız. Yunusemre Belediyesi olarak Horozköy bölgesindeki vatandaşlarımıza bu alanı kazandırmış olacağız. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.