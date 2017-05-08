Horozları Ünlü Boksörlerin İsmini Verip Dövüştürdüler

Adana'da kahvehanede kurdukları ringde, ünlü boksörlerin ismini verdikleri horozları sıkletlere ayırıp dövüştürerek kumar oynadıkları ve oynattıkları...

Adana'da kahvehanede kurdukları ringde, ünlü boksörlerin ismini verdikleri horozları sıkletlere ayırıp dövüştürerek kumar oynadıkları ve oynattıkları belirlenen 33 kişi suçüstü yakalandı. Kurtarılan 27 horoz ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde kahvehane olarak kullanılan bir iş yerinde horoz dövüştürülerek kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen sivil polis, kahvehaneye gitti. Bir süre burada delil toplayan polis daha sonra operasyon için düğmeye bastı.

Horoz dövüşü için özel ring yapılmış

Kahvehaneyi basan polis gözlerine inanamadı. Horozları dövüştürüp kumar oynayarak para kazanmak için kahvehanenin arka tarafına ring yapıldığını ve etrafına da sanki bir boks maçı izler gibi tribün kurulduğunu gördü. Horozlar birbirleriyle öldüresiye dövüşürken, onları izleyenler de beğendikleri horoza bahis oynayıp kazandığı zaman verdiği paranın iki katı para alıyordu.

Polis yaptığı baskın sonrasında horozların dövüştürülmesine son verirken, kahvehanede bulunanlar hakkında da işlem başlattı.

Horoz başına 227 lira para cezası

Polis yaptığı çalışma sonunda 33 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kumar oynamaktan 227 lira para cezası, el konulan 27 horozun sahibine ise hayvana kötü muameleden 2 bin 511'er lira para cezası verildi. Kahvehane sahibi Bahri B.'ye ise kumar oynatmak, kumar oynatmak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Şahıslar hakkında ayrıca para cezasının yanı sıra hayvana kötü muameleden haklarında adli işlem başlatıldı.

Dövüştürülen 27 horoz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kahvehanenin kapatılması için de işlem başlatıldı.

Horozları sıkletlere ayırıp ünlü boksörlerin isimlerini verdiler

Horozları dövüştürüp kumar oynayan şahısların sadece Adana'dan gelmediği, çevre iller Osmaniye, Hatay, Mersin, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da gelenlerin olduğu öğrenildi. Ayrıca horoz dövüşünü zanlıların tam bir boks maçı gibi tasarladığı ortaya çıktı. Zanlıların kahvehanenin ortasına ring yaptığı, horozları kilolarına göre ağır, hafif gibi sıkletlere ayırdığı ve buna göre karşı karşıya getirdiği belirlendi. Ayrıca zanlıların horozlarına ünlü boksörler Mike Tyson ve Anthony Joshua gibi ünlü boksörlerin isimlerini verdikleri öğrenildi.

Bu kişilerin Adana'ya geldikten sonra kahvehaneye giderken dikkat çekmemek için horozları koymak için özel kafes yaptırdıkları, bu kafeslerle kahvehaneye geldikleri belirlendi. Horozların özel kafeslerinde ring kenarında dövüştürülecekleri anı bekleyip, sırası geldiğinde dövüştürüldüğü öğrenildi.