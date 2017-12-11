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Hortum Zeytinlikleri Adeta Biçti

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Hortum Zeytinlikleri Adeta Biçti
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen hortum zeytinlik alanlarda büyük zarara sebebiyet verdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen hortum zeytinlik alanlarda büyük zarara sebebiyet verdi. Oluşan hortum zeytinlikleri adeta biçerken, yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü.

Çamdibi Mahallesi'nde meydana gelen hortum zeytinlik alanlarda etkili oldu. Hortumun geçtiği zeytinlikler adeta biçilmiş gibi bir görüntü aldı. Birçok ağacın dalları kırıldı. Zeytin hasadının devam ettiği şu günlerde meydana gelen hortum yüzünden zeytin çiftçisi büyük zarara uğradı. Çiftçiler kırılan dalları ve sökülen zeytin ağaçlarını toplamaya başladı. Bölgede yüzlerce zeytin ağacının zarar gördüğü gözlendi.

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