  • BIST 104.760
  • Altın 162,466
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

Hortumla Özel Halk Otobüsünden Mazot Çaldı

» »
Hortumla Özel Halk Otobüsünden Mazot Çaldı
Ümraniye'de özel halk otobüsünden hortumla mazot çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Ümraniye'de özel halk otobüsünden hortumla mazot çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Ümraniye'de özel halk otobüsünü evinin önüne park eden şoför, sabah kalktığında bütün mazotun çekildiğini görünce şoke oldu. Gece saatlerinde lüks bir araçla otobüsün yanına gelen hırsız, otobüsün mazotunu hortumla çekerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks bir araçla otobüsün yanına gelen hırsız önce etrafı kolaçan ediyor. Ardından yanında getirdiği bir aparatla otobüsün depo kapağını açan hırsız hortumla mazotu çekiyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsız, Çaldığı Eşyaların Sahibini Öldürdü28 Kasım 2017 Salı 06:28
  • Tsk Tarafından Irak’ın Kuzeyine Hava Harekatı28 Kasım 2017 Salı 06:13
  • Tır Dorsesine Arkadan Çarpan Sürücü, Ölümden Döndü28 Kasım 2017 Salı 04:53
  • Beykoz’da Ahşap Ev Alev Alev Yandı28 Kasım 2017 Salı 00:53
  • Eski Ak Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanının Aracına Bombalı Saldırı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:43
  • Gaziantep’te Bylock’tan 4 Kişi Tutuklandı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:13
  • Kazada Ölen Kişinin Edremit Liman Başkan Yardımcısı Olduğu Öğrenildi27 Kasım 2017 Pazartesi 21:48
  • Kayalıklardan Düşen Asker Şehit Oldu27 Kasım 2017 Pazartesi 21:48
  • Tem’de Otobüsün Çarptığı Pakistanlı Fabrika İşçisi Öldü27 Kasım 2017 Pazartesi 21:38
  • Fetö’nün Kasası Örgüte Yardım Yapmayanları İflasa Zorlamış27 Kasım 2017 Pazartesi 21:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti