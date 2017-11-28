Hortumla Özel Halk Otobüsünden Mazot Çaldı

Ümraniye'de özel halk otobüsünden hortumla mazot çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Ümraniye'de özel halk otobüsünden hortumla mazot çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Ümraniye'de özel halk otobüsünü evinin önüne park eden şoför, sabah kalktığında bütün mazotun çekildiğini görünce şoke oldu. Gece saatlerinde lüks bir araçla otobüsün yanına gelen hırsız, otobüsün mazotunu hortumla çekerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks bir araçla otobüsün yanına gelen hırsız önce etrafı kolaçan ediyor. Ardından yanında getirdiği bir aparatla otobüsün depo kapağını açan hırsız hortumla mazotu çekiyor.