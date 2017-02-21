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Hozat İlçesinde Organik Nohut Üretilecek

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Hozat İlçesinde Organik Nohut Üretilecek
Tunceli'nin Hozat İlçe Belediye Başkanı Celaleddin Polat, ilçede organik nohut üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla proje çalışmalarına başlandığını...

Tunceli'nin Hozat İlçe Belediye Başkanı Celaleddin Polat, ilçede organik nohut üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla proje çalışmalarına başlandığını söyledi.

Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat, "Belediyemiz ve Hozat Kaymakamlığının desteği ile İl Tarım Müdürlüğü ve Hozat Kadın Kooperatifinin ortaklaşa yürüteceği "Hozat'ta organik nohut üretimi" yapmak için proje çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda hayata geçirilecektir" dedi.

Polat, üretime ilişkin ilgililerle görüşmeler gerçekleştirildiğini de söyledi.

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