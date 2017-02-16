HPN Hipnoz Akademi Samsun'da

Almanya ve Avrupa'nın pek çok şehrinde uzun yıllardır faaliyet gösteren HPN Hipnoz Akademi daha çok kişiye ulaşmak ve yeni bir ufuk açmak için Türkiye'de. Firma Samsun'da eğitim seminerleri düzenleyecek.

Şimdiye kadar 400 den fazla kişiye Hipnoz uzmanı sertifikası veren HPN Akademi, bünyesinde 11 Hipnoz eğitmeni ve 4 Eğitim Denetmenini de barındırıyor. Almanya'da çeşitli programlar da sağlık kasalarına ile iş ve işçi bulma kurumlarına projeler sunan HPN Akademi, birçok alanda gönüllü olarak başarılı çalışmalar ve seanslar yaparak sosyal sorumluluklarını da yerine getirdi.

Şirketleri ve bireyleri verdiği eğitimlerle bilinçlendirerek bir üst seviyeye taşıyan HPN Akademi’nin Türkiye eğitim programı belli oldu. HPN Akademi başarı ile aktif olduğu ve pek çok sorunu sadece tek seansta çözdüğü terapi alanlarından bazıları, sigara, alkol ve her türlü bağımlılıktan kurtulmak, kilo kontrolü, fobiler, stres ve burnout yer alıyor.

HPN Hipnoz Akademi kurucusu Ahmet Ünal, eğitimini München'de tamamlandı. Firma 17 Subat-28 Şubat tarihleri arasında Ankara, Samsun ve İstanbul´da ücretsiz bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Firma 20-21-22-23-24 Şubat tarihleri arasında My House Hotel'de 18.00-20.00 saatleri arasında eğitim verecek.