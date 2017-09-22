  • BIST 103.773
  • Altın 145,843
  • Dolar 3,4963
  • Euro 4,1879
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Hrü, Sağlık Bilimleri Fakültesiyle Eğitim-öğretim Yılına Başladı

» »
Hrü, Sağlık Bilimleri Fakültesiyle Eğitim-öğretim Yılına Başladı
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile 2017-2017 Eğitim Öğretim yılına başladı.

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile 2017-2017 Eğitim Öğretim yılına başladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, Harran Tıp Hastanesi Başmüdürü Abdullah Göçmez, Öğretim Elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programın açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, 2017- 2108 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Günümüzde sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulmasının, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş olan hekim, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, perfüzyonist, odyometris gibi profesyonellerin ekip halinde çalışmasıyla mümkün olabileceğini söyleyen Yılmaz, "Sağlığın farklı alanlarında eğitim sunan programların var olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca binaen biz de Harran Üniversitesinde 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesini kurduk. Üniversitenin en genç fakültesiyiz. Bütün öğretim elemanlarımız, eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar" dedi. Programın açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ise "Üniversitemizi tercih ederek buraya geldiniz. Bugün burada ilk ders ile başlayacaksınız. İnsanlığın yararına çalışan çok önemli bir mesleğin fertleri olmak için çaba sarf edeceksiniz. Hemşirelik kutsal bir meslektir. Harran Üniversitesi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesine önem veriyoruz. Eğitiminizi en iyi şekilde almanız için tüm personelimizle çaba sarf ediyoruz. Staj uygulamalarınızı yapmanız için üniversite hastanesi olarak sizlere ortamları sağlıyoruz. İnşallah burada göreceğiniz iyi bir eğitimle, sizlere teslim edilecek olan hasta bireylerin iyileşmesinde yardımcı olacaksınız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından derece ile fakülteye yerleşen birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilere plaketleri verildi.

Plaketlerin ardından ilk dersi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Sergül Duygulu "Değişen sağlık hizmetleri içerisinde klinik bakıma nasıl liderlik edilir" başlığıyla öğrencilere mesleki konuda yapacaklarını, örnek ve lider bir hemşirenin nasıl olabileceğini slaytlar eşliğinde anlattı.

Yaklaşık 2 saat süren program, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk Üniversitesi İkinci Mezunlarını Verdi22 Eylül 2017 Cuma 17:13
  • Eğitim-bir-sen’den Öğretmenin Bıçaklanmasına Tepki22 Eylül 2017 Cuma 17:08
  • Avrupalı Gençler Kayseri’de Bisiklet Eğitimi Aldı22 Eylül 2017 Cuma 17:08
  • Sosyal Hizmetler Başlıklı Sempozyum Gerçekleşti22 Eylül 2017 Cuma 16:58
  • Sapanca’da Kış Dönemi Kursları Başlıyor22 Eylül 2017 Cuma 16:58
  • Türkiye’de En Hızlı Akredite Olan Yabancı Diller Yüksekokulu Hkü’den22 Eylül 2017 Cuma 16:43
  • Finlandiya Eğitim Sistemi Türkiye’ye Taşındı22 Eylül 2017 Cuma 16:43
  • Besni’de İlköğretim Haftası Kutlandı22 Eylül 2017 Cuma 16:38
  • Denizli Öğrenci Kart’ta Son Vize Tarihi 25 Eylül22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • ’Sorularla Görme Engelli Öğretmenlerin Yasal Hakları’ Dokümanı Yayınlandı22 Eylül 2017 Cuma 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti