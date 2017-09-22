Hrü, Sağlık Bilimleri Fakültesiyle Eğitim-öğretim Yılına Başladı

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile 2017-2017 Eğitim Öğretim yılına başladı.

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile 2017-2017 Eğitim Öğretim yılına başladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, Harran Tıp Hastanesi Başmüdürü Abdullah Göçmez, Öğretim Elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programın açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, 2017- 2108 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Günümüzde sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulmasının, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş olan hekim, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, perfüzyonist, odyometris gibi profesyonellerin ekip halinde çalışmasıyla mümkün olabileceğini söyleyen Yılmaz, "Sağlığın farklı alanlarında eğitim sunan programların var olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca binaen biz de Harran Üniversitesinde 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesini kurduk. Üniversitenin en genç fakültesiyiz. Bütün öğretim elemanlarımız, eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar" dedi. Programın açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ise "Üniversitemizi tercih ederek buraya geldiniz. Bugün burada ilk ders ile başlayacaksınız. İnsanlığın yararına çalışan çok önemli bir mesleğin fertleri olmak için çaba sarf edeceksiniz. Hemşirelik kutsal bir meslektir. Harran Üniversitesi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesine önem veriyoruz. Eğitiminizi en iyi şekilde almanız için tüm personelimizle çaba sarf ediyoruz. Staj uygulamalarınızı yapmanız için üniversite hastanesi olarak sizlere ortamları sağlıyoruz. İnşallah burada göreceğiniz iyi bir eğitimle, sizlere teslim edilecek olan hasta bireylerin iyileşmesinde yardımcı olacaksınız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından derece ile fakülteye yerleşen birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilere plaketleri verildi.

Plaketlerin ardından ilk dersi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Sergül Duygulu "Değişen sağlık hizmetleri içerisinde klinik bakıma nasıl liderlik edilir" başlığıyla öğrencilere mesleki konuda yapacaklarını, örnek ve lider bir hemşirenin nasıl olabileceğini slaytlar eşliğinde anlattı.

Yaklaşık 2 saat süren program, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.