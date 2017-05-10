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Hsk Adayları Belli Oldu

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Hsk Adayları Belli Oldu
ANKARA (İHA) – TBMM Karma Komisyonunda, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için 21 aday belirledi.

ANKARA (İHA) – TBMM Karma Komisyonunda, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için 21 aday belirledi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği adaylarını belirlemek üzere toplandı. Adayların belirlenmesinden sonra Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop 21 adayın isimlerini açıkladı. Şentop, "21 aday 83 başvuru arasından belirlendi. Avukatlar arasından 6 adayımız var. Songül Yazar, Şerife Taşbaşı, Ülkü Soylu, Ali Aydın Akpınar, Hamit Kocabey, Ömer Faruk Aksoy; Danıştay üyeleri arasından başvuranlara göre, Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Emin Sınmaz; öğretim üyeleri ile ilgili olarak, Abdülkerim Yıldırım, Ali Cengiz Köseoğlu, İlhan Üzülmez; Yargıtay'dan ise Mustafa Çavuş, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu, Mehmet Osmanoğlu, Mehmet Ademoğlu, Mustafa Kurtaran, Alp Arslan, Mahmut Kaya ve Ziya Dinler olmak üzere 21 adayımızı belirlemiş olduk" dedi.

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