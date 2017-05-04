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Hsk Seçimi Adaylarının Belirlenmesi İçin Alt Komisyon Oluşturuldu

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Hsk Seçimi Adaylarının Belirlenmesi İçin Alt Komisyon Oluşturuldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi adaylarının belirlenmesi için alt komisyon oluşturuldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi adaylarının belirlenmesi için alt komisyon oluşturuldu.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu TBMM'de toplandı. Toplantıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin seçimi konusu görüşüldü. Komisyon, HSK üyelerinin aday seçimi için alt komisyon oluşturulmasına karar verdi. Buna göre, AK Parti 9, Cumhuriyet Halk Partisi 2, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi 1 üye vermek suretiyle çalışması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi alt komisyona üye vermeyeceklerini tekrardan belirtti.

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