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Hsk’dan Yaz Kararnamesi: 154 İdari Yargı Mensubunun Görev Yerini Değişti

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Hsk’dan Yaz Kararnamesi: 154 İdari Yargı Mensubunun Görev Yerini Değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2017 yılı yaz kararnamesiyle 154 idari yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2017 yılı yaz kararnamesiyle 154 idari yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırıldığı aktarıldı. HSK'nın kararnameye ilişkin duyurusunda, "2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar 14 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Atanma Talep Formu'nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. (CNR-DK-Y)

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