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Hsyk 107 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti

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Hsyk 107 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı hakkında meslekten ihraç kararı aldı.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı hakkında meslekten ihraç kararı aldı. İhraç edilenler arasında Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden hakim Çetin Sönmez de var.

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, "107 hakim, savcı daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı. İtirazları da tamamladık" ifadesini kullandı.

Öte yandan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden hakim Çetin Sönmez de ihraç edildi. Listelerin savcılıklara da gönderildiği ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten atılan hakim ve savcı sayısı 4 bin 238'e ulaştı.

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