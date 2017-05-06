  • BIST 93.928
  • Altın 139,914
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 12 °C

Hsyk Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

» »
Hsyk Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nun 2017/682 sayılı kararıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nun 2017/682 sayılı kararıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 2017/682 sayılı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) üçüncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatları olduğu tespit edilen 107 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği bildirildi.

Meslekten çıkarma kararının HSYK'ya gelen şikayetler, ihbar, inceleme, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar hakkında yapılan araştırmalar FETÖ'yle ilintili dosyalarda görev alan hakim ve savcıların bu dosyalarda yaptığı işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve soruşturma sürecinde samimi bir şekilde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Polemiklere Sokmak İçin Uğraşanları Hiç Ciddiye Almam"05 Mayıs 2017 Cuma 14:59
  • Kılıçdaroğlu, Ituc Ve Etuc Heyetini Kabul Etti05 Mayıs 2017 Cuma 14:25
  • 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Beni Birçok Polemiklere Sokmak İsteyenleri Ciddiye Almıyorum."05 Mayıs 2017 Cuma 14:18
  • Chp’li İnce: "Derhal Seçimli Olağanüstü Tüzük Ve Program Kurultayı Yapılmalıdır"05 Mayıs 2017 Cuma 13:43
  • Chp, Ysk’nın 10 Üyesi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu05 Mayıs 2017 Cuma 11:58
  • Mhp’li Çetin: "Sistemin Verimli İşleyişi Ve Kalıcılığı, Çıkarılacak Uyum Yasalarının Düzenlemenin Ruhuna Uygun Olmasıyla Mümkün Olacaktır"05 Mayıs 2017 Cuma 11:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ziyareti Öncesi Kalın, Akar Ve Fidan Abd’ye Gitti05 Mayıs 2017 Cuma 11:19
  • Başbakan Yıldırım’dan "Deniz Baykal’ın Abdullah Gül Çıkışına" Cevap05 Mayıs 2017 Cuma 09:58
  • Ak Parti’li Sorgun: "Yeni Dönemde Öne Çıkacak İki Şey Tevazu Ve Daha Fazla Çalışma"05 Mayıs 2017 Cuma 09:28
  • Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik05 Mayıs 2017 Cuma 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti