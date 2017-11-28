Hübtam’da İleri Analitik Teknolojiler Semineri Yapıldı

Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (HÜBTAM) İleri Analitik Teknolojiler semineri düzenlendi.

Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (HÜBTAM) İleri Analitik Teknolojiler semineri düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan HÜBTAM Müdürü Prof. Dr. Salih Aydemir, daha önce adı Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuar HÜMEL olan isim yeni yönetmelik ile Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi HÜBTAM'a dönüştürüldüğünü söyledi. Bu dönüşüm kapsamında ilk faaliyet olarak, ileri analitik teknolojileri hakkında eğitim ve bilgilendirme seminerleri organize ettiğini söyleyen Prof. Dr. Aydemir, "HÜBTAM'a ileri analitik teknolojiye sahip üniversitede en geniş kitleye hizmet verebilecek yeni 9 adet makine ve teçhizat kazandırdık. Bugün ki eğitim seminerinde LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi) cihaz hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu cihaz, bölgede üretilen meyve sebze gibi ürünlerin içeriğindeki antioksidan maddelerin analizlerinde kullanılmaktadır. Bölgeye hitap eden biberin içindeki zararlı aflatoksin miktarları, acılık miktarı, yine bölgede hâkim olan Şanlıurfa fıstığının antioksidan oranları ve yine bölgede hâkim olan zeytinyağının içeriğindeki acılaşmayı engelleyen maddelerin analizleri bu cihaz ile yapılmaya başlanmıştır" dedi.

Daha sonra açılış konuşması için kürsüye çıkan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "15 Temmuz darbesi tüm ülkeye yapıldığı gibi Üniversitelerde bundan fazlasıyla etkilendiler. Darbe sonrası 1 yıl hiçbir iş yapamadık. Allah'a şükür o süreci de atlattık. Artık önümüz açık. Üniversiteyi daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Başta siyasetçilerimiz olmak üzere her kesimden destek bekliyoruz. İşe teknik personelimize yönelik eğitimlerle başlayacağız. Bunun için bu merkezimize çok iş düşüyor. Bu seminerin faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan İleri Analitik Teknolojiler Seminerine,Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık HÜBTAM yetkilileri ve kursiyerler katıldı. Sabah başlayan seminer gün boyu devam edecek.