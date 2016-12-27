Hukukçular Derneği Başkanı Sarı, Silivri’de İlk Darbe Duruşması Hakkında Açıklama Yaptı

Darbe girişiminde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatlarına uymayarak FETÖ adına hareket ettikleri iddiasıyla haklarından dava açılan 29 polisin yargılandığı...

Darbe girişiminde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatlarına uymayarak FETÖ adına hareket ettikleri iddiasıyla haklarından dava açılan 29 polisin yargılandığı davayı takip eden Hukukçular Derneği Başkanı avukat Mehmet Sarı, duruşma hakkında açıklamalarda bulundu. Avukat Sarı, "Buradaki savunma hakları noktasında gerçekten gösterilen hassasiyet ve sürecin bağımsız bir şekilde yapıldığını ben bir müdahil vemili olarak buradan açıkça ifade edebilirim" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişiminde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "herkes görev yerine geçsin, kalkışmaya karşı dirensin" şeklindeki talimatlarına uymadıkları ve silahlı kalkışmanın yaşandığı gece FETÖ adına hizmet ettikleri iddia edilen 29 polis bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Darbe girişimine ilişkin açılan diğer davaların da görüleceği Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki duruşma sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren dava salonunun çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmayı takip etmek üzere Hukukçular Derneği Başkanı avukat Mehmet Sarı Silivri'ye geldi. Davaya müdahil vekili olarak gelen avukat Sarı duruşma binasının önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk yargı tarihi içinde çok önemli bir süreci yaşadığımızı söyleyen Sarı, "Devlet içerisine çöreklenmiş yapının, devlet içerisine sızmış bir hain yapının yargılandığı milletin haklarını ihlal ettiği süreç itibariyle de burada yargılamasının yapılığı bir süreç olarak görüyoruz. Bu bakımdan Türk yargı tarihinde geleceğe dönük olarak önemli mesajların verileceği bir sembol dava olduğunu düşünüyorum. Şimdi öncelikli olarak burada millete karşı yapılan bir kalkışmaya karşı yürütülen bir dava var. Geçmişte yaşanmış olan hataların hiç birisine fırsat verilmeksizin hukukun içerisinde kalmak suretiyle bağımsız ve tarafsız bir yargılanmanın tezahür etmesi lazım. Bu bakımdan buna dönük olarak da gerçekten bu davadaki önemli ayrık noktalardan yargılamaların lokal bazda yapılmış olması, yani gelişmiş olan hadiselerin kalkışmaların örneğin Atatürk Havalimanı olsun, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapılmış olan kalkışma süreçlerinin ele alınmış olması yani sanık sayısının da belli nispetlerde tutulmak suretiyle yargılamaların yapılmış olması, bu bakımdan öncelikli olarak yargılamanın şekli anlamda adil ve bağımsız bir şekilde tarafsız bir şekilde yapıldığının inancının verilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Başkan Sarı dava sürecinin bağımsız bir şekilde yapıldığını söyleyerek, "Gerek yargılamanın şartları itibariyle gerek sanık sayısının azlığı yani emniyet içerisindeki polislere dönük olarak yapılan İstanbul içerisindeki yargılama süreci olması nedeniyle gerekse buradaki savunma hakları noktasında gerçekten gösterilen hassasiyet noktasında sürecin bağımsız bir şekilde yapıldığını ben bir müdahil vekili olarak buradan açıkça ifade edebilirim. Bu bakımdan biz hukukçular derneği olarak devlete karşı millete karşı bu tür kamunun haklarını ihlal eden her tür yapıya karşı ortak değerlerinde Türkiye toplumun yanında olduğumuz yönünde de bu davaya müdahil olduk. İçeride gerek heyet bakımından gerekse sanıkların ifadelerini vermeleri bakımından burada sanık haklarının ve savunma haklarının riayet edildiği ve bağımsız bir şekilde yargılamanın yapıldığını ben size açıkça ifade edebilirim. Bundan sonraki aşamada savunma aşamasına geçilecektir. Savunma avukatlarının da burada tabi ki kendi savunmalarını yapmaları ve bundan sonraki süreç içerisinde davaya katılmaları söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.