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Hükümet Konağı Üzerindeki Kar Bir Vatandaşın Üzerine Düştü

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Hükümet Konağı Üzerindeki Kar Bir Vatandaşın Üzerine Düştü
Bingöl'de çatılardan düşen kar kütleleri bir vatandaşın yaralanmasına, bir araçta da maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Bingöl'de çatılardan düşen kar kütleleri bir vatandaşın yaralanmasına, bir araçta da maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Bingöl'de geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu havalardan dolayı çatılardan biriken kar kütleleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla erimeye başladı. Hükumet Konağı çatısından dökülen kar kütlesi, bir vatandaşın üzerine düştü. Baygınlık geçiren vatandaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Hastane Caddesi üzerinde park halinde bulunan 23 FC 880 plakalı aracın üzerine 5 katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, çevrede kimsenin olmaması olası yaralanmaları önledi.

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