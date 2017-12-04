Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan ’Afrin’ Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'e yönelik muhtemel operasyona ilişkin, "Burada Türkiye'nin ulusal çıkarları aleyhine herhangi bir gelişme olursa...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'e yönelik muhtemel operasyona ilişkin, "Burada Türkiye'nin ulusal çıkarları aleyhine herhangi bir gelişme olursa Türkiye, bu gelişmeyi durdurmak için hiç kimseden izin ve onay almaz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen bir çalışmanın olup olmadığını sorulması üzerine Bozdağ, "Kudüs'ün statüsünü korumak bölgedeki barışı korumak yönünden tarihi bir öneme sahiptir. Eğer Kudüs'ün bu statüsünü, uluslararası anlaşmalarla teminat ve koruma altına alınan bu statüsü kaldırılarak başka adımlar atılırsa bu büyük bir felaket olur. Zaten bölgede oldukça kırılgan bir vaziyette devam eden barış sürecini yok eder, bölgede yeni çatışmalara, huzursuzlara yol açar. Bunun İsrail'e başka ülkelere ve bölgeye faydası yoktur. Türkiye, baştan beri Kudüs'ün uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş, bu anlaşmalar çerçevesindeki statüsünün korunmasını müdafaa etmiştir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas ile konuya ilişkin gelişmeleri görüşmüştür. Türkiye, bu konuya ilişkin gelişmeleri takip etmektedir. Bölgeyi lütfen yeni çatışmalara, kargaşalara sürükleyecek adımlar atmaktan kaçının. Oldu bittilere karşı Türkiye'nin "evet" demesini kimse Türkiye'den beklememelidir" ifadelerini kullandı.

Afrin'e yönelik muhtemel operasyonun sorulması üzerine Bozdağ, "Suriye'de yaşanan her hadise, Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili doğrudan ilgilidir. Türkiye, bölgede çatışmaların sona ermesi, barış ortamını tesis edilmesi, herkesin katkı sağlayacağı barış ortamı tesisine son derece önem vermektedir. Ancak, bunu yaparken de elbette meşru olanlarla müteber olanlarla Suriye'deki bütün çevrelerle birlikte yapılmasını önermektedir. Terör örgütlerinin bu süreçte muhatap kabul edilmesini Türkiye reddetmektedir. YPG, PYD bir terör örgütüdür. Bunun herhangi bir şekilde bu sürece katılmasını bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Afrin'de de PYD, YPG teröristlerinin yer aldığını biliyoruz ve orada Türkiye'ye karşı bir hazırlık içerisinde olduklarını da görüyoruz. Türkiye, oradan bize yönelecek her türlü saldırıya anında karşılık vermektedir. Bundan sonra da karşılık vermekte tereddüt etmeyecektir" diye konuştu.

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada Türkiye'nin ulusal çıkarları aleyhine herhangi bir gelişme olursa Türkiye, bu gelişmeyi durdurmak için hiç kimseden izin ve onay almaz. Bu gelişmeyi engellemek için adım atmakta da tereddüt etmez. Afrin'e dönük bir adım atılıp atılmamasını bölgede yaşanacak gelişmeler tayin edecektir. Türkiye'nin koyduğu sınırların aşılması halinde Türkiye elbette kendi hukukunu korumak için gereğini yapmakta tereddüt etmeyecektir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rıza Sarraf davasına yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Ben şimdi Ana muhalefet partisinin genel başkanının şunu demesini beklerdim, Türkiye'nin hukukunu korumak için hiçbir ülke Türkiye hakkında yargı yoluyla karar veremez. Türkiye'nin ekonomik veya milli çıkarları hususunda hiçbir ülkenin takdir yetkisi yoktur. Bunu değerlendirme yetkisi tamamen Türkiye'ye aittir demesi lazım. Onun üzerinden bu işe bir tavır koyması lazım ama baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşu yerli değildir, milli hiç değildir. Zarrab hadisesi, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ terör örgütünün yargı ve emniyet içerisindeki teröristleri eliyle Türkiye'de yaptığı bir yargı darbe teşebbüsünün bir parçasını oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Zarrab'la ilgili dosyaların üzerinin örtülmediğini ve gereken soruşturmaların Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Bozdağ, "Bu davada bilirkişi olarak ABD'de değerlendirilen bir STK, o da FETÖ'nün yardımlarıyla beslediği ayrı bir yer. Onun için burada devam eden bu dava, FETÖ-ABD yargısı iş birliği ile 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de yapılamayanın ABD yargısı eliyle ABD'de yapılmasından ve tekrarlanmasından başka hiçbir şey değildir. Türkiye İran'la yaptığı ticaretini uluslararası ve ulusal hukuka uygun yapmıştır. Buradan çıkacak kararın bizim açımızdan bir kıymeti yoktur çünkü hakiminin FETÖ'cülerin ağırladığı, tanığın FETÖ'cü olduğu, takipçilerinin de FETÖ'cüler olduğu bir davadan ve böyle bir yargılamadan Türkiye olarak biz adalet beklemiyoruz. O kadar net görülüyor ki Türkiye'de kurulan kumpasın Amerika'da gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bunu ayrıca anlatmaya gerek yoktur. Bu kumpasın arkasında kimlerin olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu yargılama üzerinden Türkiye'yi suçlamak için büyük bir çaba var. Rıza Zarrab'ın üzerine kurulan baskı, ceza tehdidi ve dışarı çıkma ümidiyle yaptırılan iftiralar var. Bunların hiçbirini Türikye'nin kabul etmesi mümkün değildir. Bunların tamamı bir komplonun Türkiye'ye dönük ortaya konmasından ibarettir. Uluslararası anlamda ne yapılabilir, bu konu Bakanlar Kurulunda konuşulmadı çünkü davada doğrudan Türkiye'ye dönük yargılama yapılması söz konusu değil, zaten böyle bir yargılama yapılamaz da" dedi.

Bozdağ, taşeron konusunda çalışmaların tamamlandığını ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kuruluna bu konunun gelebileceğini belirterek, "Bütçe görüşmeleri sırasında veya sonrasında parlamentoya sevk edilecek" dedi.

Enflasyon konusuna ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Yıl sonu rakamları hep beraber göreceğiz. Enflasyonu tek haneli rakamlarda tutmak ve daha da aşağıya çekmek hükümetimizin en önemli hedefidir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un Türkiye'ye verdiği zararın FETÖ'cü kişi ve şirketlerden tahsil edilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Böyle bir çalışma doğrudur. TMSF bu noktada bir koordinasyon görevi ifa etmektedir. Bildiğiniz gibi pek çok kurumun burada zararı vardır, ayrıca vatandaşlarımızın da maddi ve manevi pek çok zararı olmuştur. Bunların tespiti son derece önemli. Yürüyen dava teşebbüsüne ilişkin davalar var. Bu noktada vatandaşlarımız da kendileri ile ilgili davalar, gazilerimizin şehitlerimizin yakınları da uğradıkları maddi ve manevi zararları bu teröristlerden talep etme hakkı vardır. Onlar da eminim ki bu haklarını takip ediyorlardır. Elbette bu büyük felakete sebep olanlar doğurdukları zararı ödemekle mükelleftir" açıklamasında bulundu.