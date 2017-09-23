Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan Irak Bölgesel Kürt Yönetimine Referandum Uyarısı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biz Türkiye olarak Irak Bölgesel Kürt Yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Aklıselim ile hareket edin, bu referandumdan...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biz Türkiye olarak Irak Bölgesel Kürt Yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Aklıselim ile hareket edin, bu referandumdan vazgeçin. Referandumu iptal edin. Bölgenin hayrına olan referandumu iptal etmektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. MGK'da Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin aldığı referandum kararının tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirten Bozdağ, alınabilecek tedbirlerin masaya yatırıldığını ve Bakanlar Kurulu'na bazı tavsiyelerde bulunulduğunu ifade etti. Referandumun olması halinde Türkiye'nin alacağı tedbirlerin hangi takvimde uygulamaya konulacağının konuşulduğunu anlatan Bozdağ, bu referandumun gayrimeşru ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu referanduma Türkiye'nin karşı olduğunu anlatan Bozdağ, Irak'ın ülke bütünlüğü açısından bölünme riski taşıdığı için Irak, İran, Türkiye'nin buna karşı olduğu söyledi. Bu referandumun bölgede yaşayan toplulukların tamamının onay vermediği bir referandum olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Kürtlerin içerisinde de pek çok kişi bu referanduma karşı. Meclis'te oylama yapıldı, katılanların önemli bir kısmı hayır oyu kullandı. Bölgede yaşayan Kürtlerin önemli bir kısmının bu referanduma karşı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Musul, Kerkük üzerindeki tartışmaların henüz neticeye kavuşturulamadığını belirten Bozdağ, "Biz Türkiye olarak Irak Bölgesel Kürt Yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Aklıselim ile hareket edin, bu referandumdan vazgeçin. Referandumu iptal edin. Bölgenin hayrına olan referandumu iptal etmektir. Bu konu duygusallıkla ele alınacak bir konu değildir. Aklıselimle ele alınmalı ve sağduyu ile karar verilmelidir. Biz, bu referandumu iptale Irak Bölgesel Kürt Yönetimini davet ediyoruz. Umarız bu referandumu iptal ederler ve bölgede daha büyük huzursuzlukların çıkmasına engel olurlar. Daha zaman var" diye konuştu.

Türkiye'nin referandumun ertelenmesine de karşı olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Bizim bu referandumun bugün yarın ileri tarihte yapılmasına asla rızamız yoktur. Türkiye ertelemeye karşıdır ve referandumun iptalini istemektedir. Doğru olan erteleme değil, referandumun iptalidir. Erteleme bizim gündemimizde yoktur. Erteleme değil, iptal bizim buradaki beklentimizdir. Umarız bu sağduyu hakim olur ve ertelenir. Bütün opsiyonlar masaya kondu, hepsi tek tek değerlendirildi. Referandumun iptal edilmemesi halinde hangi tedbirler alınacak, bunların tamamı masadadır. Ne zaman uygulamaya konulacağına hükümetimiz karar verecektir. MGK'nın arkasından Bakanlar Kurulunun yapılması, tezkerenin öne alınarak Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması Türkiye'nin bu konudaki kararlılığın somut göstergesidir" ifadelerini kullandı. (EV-DK-Y)