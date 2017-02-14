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Hükümete güven oyunu millet verecek

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Hükümete güven oyunu millet verecek
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Hükümete güven oyunu millet verecek. Milletimiz güven ve istikrardan yana" dedi

AK Parti  Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İstanbul Ladikliler Derneği'nin düzenlediği "Ladik Tanıtımı ve Kaz Tirit (Serit) Programı'nda İstanbul'da yaşayan Ladiklilerle bir araya geldi. İstanbul Ladikliler Derneği Başkanı Fatih Zeybek'in ev sahipliğinde İstanbul Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program da konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum da neden "Evet" denilmesi gerektiğini hemşehrilerine anlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" hakkında bilgiler verdi.

Siyasi İstikrarsızlığın beraberinde ekonomik ve sosyal sorunlarında beraberinde getirdiğine dikkat çeken Milletvekili Köktaş, "Geçmiş yıllarda ülkemizde hep böyle oldu. Siyasi çekişmelerin acı faturasını her zaman milletimiz ödedi. Cumhuriyetimizin geçmişi 93 yıl iken, şu anda 65’inci Hükümet iş başındadır yani ülkemizde hükümetlerin ömrü 16 ay bile değildir. İşte bu siyasi İstikrarsızlık beraberinde ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getirmiştir. Hatırlayın bir anayasa kitapçığı fırlatılmasıyla birlikte ülkemizde yaşanan sıkıntıları.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ise, koalisyon kuruldu mu?, kurulacak mı? diye bir şey ortadan kalkacak. Yapılacak olan seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak ve siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. Hükümet kurulmama gibi bir sorun olmayacak. Hükümete güvenoyunu millet verecek" dedi.

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