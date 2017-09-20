Hükümetin taşeron açıklaması işçiyi umutlandırdı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin taşeron işçilerle ilgili açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bizim için umut verici. Yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmalı çünkü taşeron işçi sayısı 900 bine, bıçak da kemiğe dayandı." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, "Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağı" yönündeki açıklamaları hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Atalay, son günlerde hükümet yetkililerinin taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamaları yakından takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hükümetin taşeron işçilerle ilgili açıklamalarını olumlu karşılıyoruz. Bizim için umut verici. Bu iş, yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmalı çünkü taşeron işçi sayısı 900 bine, bıçak da kemiğe dayandı. İnsanların artık beklemeye tahammülü kalmadı. Herkes beklentileri karşılayacak bir çözüm bekliyor. 900 bin taşeron işçisi ve bunların aileleri dikkate alındığında toplam 4-5 milyon insanın gözü kulağı bu konuda."

"Memur işi yapan memur, işçi işi yapan işçi olsun"

Atalay, aracıların hem taşeron hem de geçici işçiler üzerinden büyük kazançlar elde ettiğini belirterek, "Türk-İş olarak talebimiz, hükümetin aradan aracıyı çıkartması. Bu çalışanlara, devlete maliyetleri neyse o ücretin verilmesi. Memur işi yapanın memur, işçi işi yapanın işçi olması." dedi. HHALK