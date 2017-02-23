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Hükümlülerden Cami Temizliği

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Hükümlülerden Cami Temizliği
Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, örnek bir projeye imza atarak, haklarında kamu hizmeti yükümlülüğü verilen hükümlülerle birlikte cami temizliğini...

Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, örnek bir projeye imza atarak, haklarında kamu hizmeti yükümlülüğü verilen hükümlülerle birlikte cami temizliğini üstlendi.

Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, haklarında kamu hizmeti yükümlülüğü verilen hükümlülerin daha verimli çalışabilmeleri için Muş Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çağrı merkezi kurdu. Çağrı merkezine yapılan talep üzerine camilere giden hükümlüler, camilerin içlerini ve avlularını temizliyorlar. Dün çağrı merkezine yapılan çağrının ardından Salih-Muhlise Çağlayan Camii'ne giden hükümlüler, ilk olarak caminin merdivenlerinde ve bahçesinde kar temizliği yaptı. Daha sonra caminin içerisinde giren hükümlüler, elektrikli süpürge ve bezlerle camide genel temizlik yaptı.

Salih-Muhlise Çağlayan Camii imamı Nurul Emin Yamaç, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden haftanın 5 günü personel geldiğini belirterek, "Burada gönüllülük esasıyla çalışılıyor. Camimizin iki tane görevlisi var ve bazen sıkıntı yaşıyoruz. Biz de Adalet Sarayında kurulan çağrı merkezini arıyoruz ve bize eleman gönderiyorlar. Gelen arkadaşlar caminin içini, dışını, her tarafının temizliğini yapıyorlar. Bu tür hizmetlerin mabetlerimize yapılmasından memnun oluyoruz. Devletimizin bize sahip çıkması, bizi ayrıca mutlu kılıyor" dedi.

Projeyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez ise, Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde il genelinde haklarında kamu hizmeti yükümlülüğü verilen yaklaşık 70 hükümlünün cezasının infazının gerçekleştirildiğini belirtti. Bu hükümlülerden yaklaşık 30 kişinin kamu yararına çalışmaya yönelik infaz işlemlerinin şehir merkezinde yerine getirildiğini dile getiren Sönmez, hükümlülerin çalışmalarını aksatmadan yürütmesi için sıkı bir şekilde takip edildiğini kaydetti. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu hizmeti yaptırımının daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla mobil temizlik ekibi oluşturulduğuna vurgu yapan Sönmez, "Oluşturulan mobil ekip sayesinde İl Müftülüğü ile yapılan işbirliği neticesinde cami imamlarının önceden bildirilen ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ait olan çağrı merkezinin 0 507 820 0049 nolu telefon numarasını aramaları durumunda ilde bulunan tüm camilerin gerek çevresindeki kar temizliği, gerekse içerisinin temizlik işlerinin yapılmasına başlanmıştır. Böylece oluşturulan mobil ekip sayesinde kamu hizmeti yaptırımlarından en iyi verimin elde edilebilmesi için hükümlülerin çalışmaları Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetim ekibi tarafından bizzat takip edilerek yerine getirilmektedir. Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamu yararına çalışma kapsamında mobil ekip kurulduğu tarih olan 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar il merkezinde bulunan tüm camilerimizde yaklaşık 500 saat kamu çalışması yapılmıştır. İl merkezinde yaklaşık 40 cami bulunmaktadır ve bugüne kadar yaklaşık 17 caminin iç ve dış temizliği yapılmıştır. Muş ili gibi kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu düşünüldüğünde karla mücadele için büyük maddi harcamalar yapıldığı bilinmektedir. Böylece haklarında kamu hizmeti yaptırımı uygulanan hükümlüler, cezalarını çekerken topluma katma değeri yüksek bir hizmet sunmaktadırlar. Yoğun kar yağışı nedeniyle cami önlerinde çok miktarda kar birikmesinden dolayı vatandaşlarımız camilere giriş çıkışlarda yer yer sıkıntılar yaşamaktadır. Hükümlülerin bu çalışmaları neticesinde vatandaşlarımız camilere rahat bir şekilde giriş çıkış yaparak ibadetlerini yerine getirebilmektedir" ifadelerini kullandı.

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