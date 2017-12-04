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Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

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Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler
Giresun Üniversitesi (GRÜ) Teknik Bilimler Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri, hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla biranda ilginin arttığı yerli otomobil projesine 3 yıl önce başlayan Giresun Üniversitesi öğretim görevlileri ile öğrencileri ilk etapta hurda bir aracı baştan aşağı yenileyerek ve dizayn ederek elektrikli araca dönüştürdüler.

Kendilerine göre verildiği takdir de ellerinden geleni yapacaklarını belirten GRÜ Teknik Bilimler Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Anıl Kaya, “Biz Giresun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü olarak yaklaşık 3 yıl öncesinden beri bir çalışma içerisindeydik. Bölüm Hocalarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte bir elektrikle çalışan araç dizayn ettik sıfırdan itibaren. Yaklaşık 2,5 yıl süren bir projeydi. Öğrencilerimiz bu aracın yapımında tamamen kendileri çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra biz bu önemin daha bir farkındayız Giresun Üniversitesi olarak ta elimizden geldiğince çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Bize görev verilirse biz elimizden geleni Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda yapmaya hazırız” dedi.

hurda-arac.jpghurda-arac1.jpgGiresun Üniversitesi öğretim görevlileri ile öğrencileri ilk etapta hurda bir aracı baştan aşağı yenileyerek ve dizayn ederek elektrikli araca dönüştürdüler.

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