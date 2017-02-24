Hurda Malzemeler İhaleye Çıkıyor

Düzce Belediyesi bünyesinde kullanımı ile ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 300 ton demir çelik hurda malzeme için ihale düzenleniyor.
Düzce Belediyesi bünyesinde kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hurdaya ayrılan yaklaşık 300 ton demir çelik malzeme açık teklif usulü düzenlenen ihale ile satışa çıkarılıyor. İhale 7 Mart Salı günü saat 16:00'da Düzce Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler Destek Hizmetler Müdürlüğünden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir.
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