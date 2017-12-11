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Hurda toplarken kalbi duran yaşlı adam 20 dakika sonra hayata döndürüldü

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Hurda toplarken kalbi duran yaşlı adam 20 dakika sonra hayata döndürüldü
Samsun’da hurda topladığı sırada kalp krizi geçirerek yere düşen ve kalbi duran yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu 20 dakika sonra hayata döndürüldü.

Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Gölü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak ekmek parası kazanan 71 yaşındaki Mehmet G., görgü tanıklarının iddiasına göre hurda topladığı sırada bir anda fenalık geçirerek yere yığıldı. Yere düşen yaşlı adam başını ise beton zemine çarparak alnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mehmet G.’nin tansiyon hastası olduğu ve kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından hayata döndürüldü.
Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

 

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