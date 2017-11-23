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Hurda yüklü araç korkuttu

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Hurda yüklü araç korkuttu
Samsun’da seyir halinde olan hurda yüklü araç, trafikte adeta tehlike saçtı.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde boyundan büyük yük taşıyan bir kamyonet, objektiflere yansıdı. Onlarca çuval içerisinde hurda taşıyan kamyonet, adeta yükten bir kule oluşturdu. Kasasındaki aşırı yük nedeniyle yanından geçen sürücüleri tedirgin eden kamyonet, üzerindeki yükler nedeniyle zaman zaman devrilme noktasına geldi. Kamyonette bulunan yüklerin devrilme ihtimaline karşı, diğer araç sürücüleri de dikkatli bir şekilde seyir etti. Aşırı yüklü kamyonet tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti.  İHA

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