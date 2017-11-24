Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktılar

Bilecik'te kamyonla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada 7 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya- Bursa karayolu üzerinde, Çerkeşli Köyü sapağında meydana geldi. Bursa istikametine gitmekte olan Ömer A. idaresindeki 11 EC 245 plakalı otomobil, Sakarya istikametine gitmekte olan Orhan A. idaresindeki 16 Y 1430 plakalı kamyon ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otomobildeki sürücü Ömer A. ile yolcular Ömer A., Fahri A., Seher A., Ünzile A., Ayşe A. ve Hamide K. araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Ömer A.'nın hayati tehlikesinin bulunması üzerine Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan otomobilin durumu görenleri hayrete düşürdü.

Öte yandan kamyon sürücüsü Orhan A. ifadesi alınmak üzere Osmaneli İlçe Jandarma karakoluna götürülürken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.