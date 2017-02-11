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Hurdaya Dönen Otomobilin İçerisinden Sağ Çıktı

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Hurdaya Dönen Otomobilin İçerisinden Sağ Çıktı
Niğde'de yol kenarında arıza yapan otomobile başka bir otomobil arkadan çarptı.

Niğde'de yol kenarında arıza yapan otomobile başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Niğde-Bor yolunda 18.30 sıralarında meydana geldi. Serdar Ö.(33) yönetimindeki otomobil yol kenarında park halinde olan 38 NE 946 plakalı otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Her iki araçta hurdaya dönerken arkadan çarpan otomobilin LPG tüpünün fırlamasına rağmen patlamaması bir faciayı önledi.

Çarpmanın etkisiyle Serdar Ö.'nün kullandığı otomobil yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürürken, yaralılar Serdar Ö. ve Cuma A. (37) Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

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