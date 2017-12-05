Hurdaya Dönen Tırdan Sağ Kurtuldu

Bolu'da, önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen tırın sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kazadan sağ kurtuldu.

Bolu'da, önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen tırın sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kazadan sağ kurtuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Salih Seyitoğlu idaresindeki 33 AET 86 plakalı demir yüklü tır, aynı yönde ilerleyen Abdulsamet Erenoğlu yönetimindeki BV-JG-71 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Seyitoğlu'nun kullandığı tırın ön kısmı hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Hurdaya dönen tırın şoför mahallinde sıkışan Mehmet Salih Seyitoğlu, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve diğer vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Seyitoğlu olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Trafiğin tek şeritten verildiği TEM Otoyolu Elmalık mevkii Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan tırların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.