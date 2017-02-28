Hürkuş-c 2018’de Tsk’nın Envanterine Girecek

Terörle mücadeleye yakın hava desteği sağlaması için TAİ tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı Hürkuş'un silahlandırma çalışmalarında sona...

Terörle mücadeleye yakın hava desteği sağlaması için TAİ tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı Hürkuş'un silahlandırma çalışmalarında sona gelindi. Milli uçak Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 2018 yılında TSK envanterine girecek.

Türk mühendislerinin ürünü olan ve terörle mücadeleye yakın hava desteği sunması için TAİ tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürküş-C, 2018 yılında TSK'nın envanterine girecek. İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen Hürküş-C, silah sistemleri dışında dijital güvenli haberleşme ile video ve veri linki sayesinde görüntü aktarımı da yapabilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilecek Hürkuş-C'de, yerli üretimle elde edilen milli mühimmatlar anti tank füzesi UMTAS ile hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedefler için kullanılan Cirit füzesi bulunuyor. Termal görüntüleme ve nişangah sistemine sahip olan Hürküş-C'de, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemi, gece görüş uyumlu sayısal kokpit ve gelişmiş aviyonik sistemler bulunuyor. 7 adet harici yük istasyonu bulunan ve bin 500 kilograma kadar harici yük kapasitesi bulunan Hürküş-C'nin silahlı İHA'dan en büyük farkı ise taşıma kapasitesi olacak. 2018 yılında TSK'nın envanterine girecek olan Hürkuş-C'de, lazer güdümlü füzelerin dışında iki tane 12.7 milimetrelik makineli tüfek bulunuyor. Ayrıca, kanat altındaki potlara 8'er kilometre menzile sahip UMTAS ile Cirit füzesi takılacak olan milli uçakta, Roketsan üretimi lazer güdümlü roket Mızrak ile birlikte eğitim bombaları BDU33 ve MK106'da kullanabilecek. Sahada çatışan birliklere yakın atış desteği verecek olan Hürkuş-C'nin en önemli avantajları, 4 saati geçen uzun havada kalma süresi ile dar alandaki yüksek manevra kabiliyeti olarak biliniyor. 11 Türk mühendisi tarafından geliştirilen ve deneme aşamaları devam eden Hürküş-C'nin, 2018 yılında ilk test uçuşlarını gerçekleştirmesi bekleniyor.